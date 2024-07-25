تجهيز 5 مراكز مصغرة بمركز ديرب نجم فى الشرقية لتوفير الخدمات التكنولوجية

الشرقية - إيمان مهنى

انتهت رئاسة مركز ديرب نجم بالشرقية، من تجهيز 5 مراكز تكنولوجية مصغرة داخل الوحدات المحلية، لتوفير الخدمات التكنولوجية الحكومية للمواطنين بسهولة، و تخفيف الزحام علي مركز الرئيسي بالمدينة.

واكد أحمد ضاحي رئيس المدينة، المركز التكنولوجي المصغر بكل وحدة محلية، يتكون من اربعة منافذ للخدمة، وهي عدد شباكين استلام وتسليم وشباك خزنه وشباك استعلامات ومدير المركز ومشرف النظام، بالإضافة الى اجهزة الكمبيوتر وخط نت وجهاز تصوير ضوئي حديثة.

وأشار إلي أن ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من توفير المركز التكنولوجي المصغر، لسرعة تقديم الخدمة للمواطنين داخل الوحدات المحلية مثل ملفات التصالح ورخص البناء والتصاريح واستخراج رخص مميكنه ، وايضا الفصل بين المواطن والموظف داخل الوحدة المحلية ، عمل الأرشفة الإلكترونية داخل كل وحدة محلية.