اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 07:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ويوجه بحل شكاوى المواطنين..

نائب محافظ الفيوم يتابع إجراءات تلقى طلبات التصالح فى المركز التكنولوجى بأبشواى

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 06:48 م
نائب محافظ الفيوم يتابع إجراءات تلقى طلبات التصالح فى المركز التكنولوجى بأبشواى نائب محافظ الفيوم فى المركز التكنولوجى
الفيوم رباب الجالي

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عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، لقاءً للمواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور هاني رجب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحث خلاله عدد من شكاوى ومطالب أهالي المركز والقرى التابعة، ووجه بسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وعقب اللقاء، تفقد نائب المحافظ، سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة أبشواي للاطمئنان على سير العمل بالمركز ومتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح، كما التقى عددًا من المواطنين وناقشهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ثم عقد نائب المحافظ، لقاءً مع التنفيذيين بمركزي الفيوم وأبشواي لمتابعة عدد من الملفات المهمة، وسير العمل بملف التصالح في المركزين.







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