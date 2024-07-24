اليوم السابع
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الجامعة العربية ترحب بإعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية

الأربعاء، 24 يوليو 2024 02:52 م
الجامعة العربية ترحب بإعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
كتب بيشوى رمزى

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رحب الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المُحتلّة بجامعة الدول العربية السفير الدكتور سعيد أبو على، بإعلان بكين لإنهاء الانقسام وتحقيق المُصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأكّد السفير سعيد أبو علي في بيان اليوم الأربعاء، أن جامعة الدول العربية تُقدّر مواقف الصين التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية بمُختلف أشكال الدعم الذي يُجسّد عُمق وقوّة العلاقات العربية - الصينية، وتُحيي جهود ومُبادرات القيادة الصينية، وحرصها المُستمر على دعم حقوق الشعب الفلسطيني ووحدة صفوفه وتعزيز نضاله العادل والمشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلّة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مُقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية.







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الصين




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