القنصلية المصرية فى أربيل تقيم احتفالاً بذكرى ثورة 23 يوليو

كتب أحمد جمعة

نظم محمد وجيه حجازي، قنصل جمهورية مصر العربية في أربيل، احتفالاً بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة، وذلك بحضور لفيف من كبار المسئولين والقناصل وممثلي المنظمات الدولية العاملة في أربيل، بالإضافة إلى رموز الجالية المصرية ونخبة من الأكاديميين والإعلاميين والفنانين وممثلي كبرى الشركات واتحادات غرف التجارة والصناعة والشخصيات العامة.



هذا، وقد شهدت الاحتفالية عرض مقاطع مصورة لأبرز معالم الطفرة التنموية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أهم المعالم التاريخية والسياحية المصرية.