الفلبين: العثور على جثة أحد أفراد طاقم ناقلة النفط الغارقة فى خليج مانيلا

مانيلا (أ ش أ)

عثر خفر السواحل الفلبينى، على جثة أحد أفراد طاقم ناقلة النفط التى غرقت فى خليج مانيلا، وكانت محملة بـ1.4 مليون لتر من زيت الوقود الصناعى.

وذكر موقع "جي إم إي" الإخباري الفلبيني، اليوم الخميس، أنه تم إنقاذ 16 آخرين من أفراد طاقم الناقلة "إم تي تيرا نوفا" التي كانت متجهة إلى مدينة "إيلوايو" الواقعة وسط الفلبين عندما غرقت في الساعات الأولى من صباح اليوم في خليج مانيلا .. مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وقوع تسرب نفطي كبير امتد لعدة كيلومترات.

وكان خفر السواحل الفلبيني، قال في وقت سابق إنه تم فتح تحقيق فيما إذا كان سوء الأحوال الجوية أحد الأسباب وراء وقوع الحادث.