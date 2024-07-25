الفلبين: نبذل قصارى جهدنا للسيطرة على تسرب نفطى فى خليج مانيلا

مانيلا (أ ش أ)

أكدت السلطات الفلبينية اليوم الخميس، أنها تبذل قصارى جهدها من أجل السيطرة على تسرب نفطى كبير فى خليج مانيلا ناجم عن انقلاب وغرق ناقلة تحمل 1.4 مليون لتر من زيت الوقود الصناعى.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن وزير النقل الفلبيني "خايمي باوتيستا" قوله "إنه تم إنقاذ 16 من طاقم الناقلة، فيما اعتبر آخر في عداد المفقودين"، مشيرا إلى أن عمليات البحث جارية عن المفقود.

وأضاف الراديو أن الناقلة "إم تي تيرا نوفا" كانت متجهة إلى مدينة "إيلوايو" الواقعة وسط الفلبين عندما غرقت في الساعات الأولى من صباح اليوم في خليج مانيلا، وأشارت السلطات إلى أن الحادث أسفر عن وقوع تسرب نفطي امتد لعدة كيلومترات.

من جانبه، قال خفر السواحل الفلبينى "إنه تم فتح تحقيق فيما إذا كان سوء الأحوال الجوية أحد الأسباب وراء وقوع الحادث".

من جانب أخر أعلن وزير الداخلية الفلبيني "بنهور أبالوس" اليوم الخميس، أنه تم إعلان حالة الكوارث في خمس مقاطعات بالبلاد بسبب الأمطار الموسمية الناجمة عن إعصار "كارينا" المعروف باسم "جايمي".

ونقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن أبالوس قوله "إن المقاطعات هي "أورينتال مندورو" و"باتانجاس" و"كافيت" و"باتان" بالإضافة إلى "بولاكان".. مشيرة إلى أن هذا الإعلان من شأنه تسهيل الإفراج الفوري عن أموال الطوارىء وتجميد أسعار السلع الأساسية.

وأشارت القناة إلى أن السلطات الفلبينية أعلنت حالة الكوارث أمس الأربعاء، في العاصمة "مانيلا" بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع فيضانات عارمة.