بعد قرارها اليوم.. أهم المعلومات عن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية

كتبت مروة الغول

يعد الهدف الأساسي لتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم.

وتبنت مصر العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو 2019، كما أن الآلية توفر قدرًا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى ،عن انه اعتبارا من الساعه السادسة صباح يوم الخميس الموافق 25 - 7 - 2024 زيادة اسعار البنزين بأنواعه و السولار و المازوت الصناعي لتكون الاسعار كالتالي...

بنزين 95.. 15 جنيها لتر.



بنزين 92 .. 13.75 جنيه لتر.



بنزين 80 ... 12.25 جنيه لتر.



السولار .... 11.50 جنيه لتر.



والكيروسين .... 11.50 جنيه لتر.



المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن .



وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بآلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وكانت كالتالى:

1- تستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة.

2- تتم وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية.

3- المؤثران هما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.يعد الهدف الأساسي لتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم.



