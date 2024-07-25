اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يواصل تقديم سلسلة مؤهلات الخدمة فى عظته الأسبوعية

الخميس، 25 يوليو 2024 12:21 ص
البابا تواضروس الثانى يواصل تقديم سلسلة مؤهلات الخدمة فى عظته الأسبوعية البابا تواضروس الثانى خلال عظته الأسبوعية
كتب: محمد الأحمدى

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ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من "بيت العائلة المقدسة" للمؤتمرات بوادي النطرون، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر كهنة الخليج، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C  التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وقدم قداسته الشكر للمسؤولين في دول الخليج بكافة مستوياتهم لاهتمامهم بالكنائس القبطية في دولهم، واهتمامهم كذلك بالمصريين العاملين هناك، والذين يشاركون في أعمال التطوير والتقدم بتلك البلاد.

واستكمل قداسته في العظة سلسلة "مؤهلات الخدمة" حيث تناول في الحلقة الخامسة الحديث عن موضوع بعنوان "أبعاد الخدمة السبعة"، وهي:
١- سعادة الخدمة، بالتواجد.
٢- حيوية الخدمة، بالتجديد.
٣- حراسة الخدمة، بالانتباه واليقظة.
٤- نجاح الخدمة، بالسهر.
٥- كمال الخدمة، بالتوبة.
٦- سلامة الخدمة، بالعطاء والنسكيات.
٧- عمل الخدمة، باتضاع النفس.

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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مؤهلات الخدمه

العظه الاسبوعيه




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