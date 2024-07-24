اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يشارك فى مؤتمر كهنة الخليج

الأربعاء، 24 يوليو 2024 11:36 م
البابا تواضروس الثانى يشارك فى مؤتمر كهنة الخليج البابا تواضروس الثانى يشارك فى مؤتمر كهنة الخليج
كتب: محمد الأحمدى

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شارك قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، في المؤتمر السابع لكهنة كنائسنا بدول الخليج العربي (الإمارات - عُمان - البحرين - قطر) بحضور صاحبى النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس، والذى تجرى فعالياته حاليًا، بمشاركة عائلات الآباء الكهنة،  بأحد بيوت المؤتمرات بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى.

وألقى قداسته محاضرة في المؤتمر دارت حول موضوع "الحياة المتوازنة" حيث لفت إلى أهمية التوازن بين:
١- الجسد والروح.
٢- العقل والعاطفة.
٣- الحق والواجب.
٤- الانتماء والعولمة.
٥- الزمن والأبدية.

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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مؤتمر كهنه الخليج

كهنه الخليج




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