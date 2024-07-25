الاتصالات: مشروعات لحصر أصول "الزراعة" واستخدام الذكاء الاصطناعى لبناء خريطة زراعية

كتبت هبة السيد

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعًا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعلمين؛ تم خلاله مناقشة مستجدات العمل فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين للتطوير التكنولوجى والتحول الرقمى بوزارة الزراعة.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز ما تم إنجازه فى مشروعات التحول الرقمى بوزارة الزرعة والتى تشمل ميكنة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح، وتطوير البوابة المعلوماتية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وإطلاق خدمات الوزارة على منصة مصر الرقمية، وحصر وإدارة املاك وأصول وزارة الزراعة، وميكنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

كما تم تسليط الضوء على تطورات العمل فى مشروع المساعد الذكى للفلاح "هدهد" الذى يهدف إلى توفير محتوى رقمى حول العديد من الموضوعات التى تهم المزارعين وتمكينهم من الحصول على الارشادات المناسبة للمشكلات التى يواجهونها بشكل مباشر، وكذلك مشروع التركيب المحصولى الذى يتم من خلاله استخدام الذكاء الاصطناعى، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية بما يساعد على التعرف على حدود الأراضى الزراعية، والتركيب المحصولى، والتنبؤ بالكميات المحصولية، والآفات الزراعية؛ حيث تم البدء بتنفيذ المشروع على 6 محاصيل رئيسية صيفية وشتوية بالتطبيق فى 5 محافظات.

وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الانتاجية الهامة بالدولة؛ موضحا أن هناك العديد من مشروعات التعاون المشترك التى يتم تنفيذها بهدف تحقيق التحول الرقمى بوزارة الزراعة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى تطوير الخدمات الزراعية والتوسع فى إتاحتها رقميا، بالإضافة إلى التعاون المشترك من خلال مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف بناء مجموعة من الحلول المبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعى وذلك من خلال التعاون فى تنفيذ مشروع التركيب المحصولى لبناء خريطة زراعية رقمية تفاعلية، ومشروع المساعد الذكى للفلاح "هدهد".

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه سيتم التعاون بين الوزارتين فى بناء القدرات الرقمية لفريق عمل من وزارة الزراعة لتمكينه من استخدام النظام الذى تم تطويره بمشروع التركيب المحصولى، منوها إلى أنه من المستهدف فى المرحلة الثانية من المشروع أن يتم ربطه بمنظومة الحيازة الزراعية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مشروع المساعد الذكى للفلاح "هدهد" يهدف إلى مساعدة وزارة الزراعة فى دعم الفلاح فى عملية الإرشاد الزراعى بشكل ديناميكى يضع فى اعتباره مجموعة من العوامل المهمة فى عملية الزراعة مثل المحصول والمناخ والرى.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه سيتم عقد اجتماع دورى لمتابعة مستجدات العمل فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه لتنفيذ هذه المشروعات.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية التعاون المشترك بين وزارتى الزراعة والاتصالات، فى خدمات التحول الرقمى، والتوسع فى الخدمات الرقمية التى يتم تقديمها للمزارعين، للتيسير عليهم، فضلا عن زيادة حزمة الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة للمزارعين والمستثمرين عبر منصة مصر الرقمية، وإضافة خدمات جديدة.

وأشار فاروق إلى أهمية أن يشمل التعاون أيضا تطبيقات الإرشاد الزراعى الرقمى، ودعم المزارعين أول بأول من خلال رسائل التليفون المحمول، بالبيانات والمعلومات الخاصة بالممارسات الزراعية المختلفة، والتعامل مع الأمراض ومكافحة الآفات والتعامل مع التغيرات المناخية، بحسب كل منطقة جغرافية، للحد التأثيرات السلبية للتقلبات الجوية على الثروة النباتية والحيوانية.

وأكد وزير الزراعة أيضا على سرعة انجاز مشروع حصر وإدارة أصول الوزارة، بهدف إدارتها والاستغلال الأمثل لها، وتحقيق العائد الاقتصادى الأمثل، فضلا عن التعاون فى مشروع تقدير وحصر وتدقيق المساحات المنزرعة والمحاصيل الزراعية، على مستوى الجمهورية، والذى يساهم بشكل كبير فى دعم اتخاذ القرار، بداية من تحديد الاحتياجات من مستلزمات الانتاج اللازمة للزراعة، او معرفة حجم الانتاج وتقدير الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.

وأشار فاروق إلى إمكانية أن يشمل التعاون أيضا، مشروع مشترك بين وزارات الزراعة والبيئة والاتصالات، للإنذار المبكر بحرق المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، وحصر مناطق ونقاط التجميع، والتدخل السريع، لتلافى أية أزمات فى هذا الشأن.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.