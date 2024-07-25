اعتقال 6 أشخاص حاولوا تعطيل خطاب نتنياهو داخل الكونجرس الأمريكى

محمد جمال

أعلنت شرطة الكابيتول أنه تم اعتقال 6 أشخاص كانوا حاضرين فى خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أمام جلسة مشتركة للكونجرس، ووجهت إليهم اتهامات بعد "تعطيل" الخطاب من داخل قاعة المجلس، حسب موقع "أكسيوس".

وخلال تصفيق حار لنتنياهو فى الكونجرس، كان العديد من المتظاهرين يعرضون قمصانا كتب عليها "أبرموا الصفقة الآن" تحث رئيس الوزراء الإسرائيلى على إتمام صفقة وقف إطلاق النار وعودة الرهائن.

وأوضح الموقع، أن جميع الضيوف الذين تم اعتقالهم هم من أفراد عائلات الرهائن الذين إما تحتجزهم حماس حاليا أو ماتوا فى الأسر.

وقالت بريانا بورش، المتحدثة باسم شرطة الكابيتول: "قام خمسة أشخاص فى معرض مجلس النواب بتعطيل الخطاب خلال الاجتماع المشترك".

وتابعت فى بيان "تم إخراجهم جميعا على الفور من الجلسة واعتقالهم. إن تعطيل الكونجرس والتظاهر فى مبانى الكونجرس مخالف للقانون".

وقالت بورتش لموقع "أكسيوس" إن "هؤلاء الخمسة والضيف الإضافى اتهموا بموجب قانون واشنطن العاصمة الذى يجرم "الاستعراض أو التظاهر أو الاعتصام داخل أى من مبانى الكابيتول".

وقال أحد أفراد أسرة رهينة: "بعد تسعة أشهر طويلة من الانتظار للتوصل إلى اتفاق لإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم، جئنا إلى الولايات المتحدة مع 40 عائلة رهينة أخرى للدعوة إلى صفقة ستعيد جميع الرهائن إلى وطنهم الآن".

وأضاف فى بيان: "ارتدى البعض منا قميصا يدعو رئيس وزرائنا إلى إبرام هذه الصفقة أخيرًا، لأن هذه هى مسؤوليته. وبسبب هذه الإهانة، تم إخراجنا من معرض الزوار".