استمرار المتابعات على مواقف السيارات بدمياط للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

دمياط معتز الشربيني

أجرت الجهات المعنية والوحدات المحلية بمحافظة دمياط، جولة على المواقف لمتابعة إجراءات وضع الملصقات بالتعريفة الجديدة، وخط السير على سيارات الأجرة، ووضع لافتات إرشادية بذلك داخل المواقف لتعريف المواطنين بالتعريفة، وتم أيضًا متابعة الموقف من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بدمياط.

والجدير بالذكر إعلان محافظ دمياط عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص أى مخالفات للتسعيرة الجديدة على الأرقام " 114" و "226421، ومن خلال تطبيق الواتس اب على أرقام "01556681111"، "01556682222".

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمتابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية بالسعر المقرر و التزام سيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة والاعلان عنها أمام المواطنين، والتى جاءت على خلفية قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية، واعتماد التعريفة الجديدة للركوب لسيارات الأجرة بالخطوط داخل المحافظة وخارجها.