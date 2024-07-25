استطلاع رأى: ترامب يتفوق على هاريس فى ولايات رئيسية ويتعادلان فى ويسكونسن

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت مجموعة جديدة من استطلاعات الرأى أن الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهورى فى سباق الانتخابات الأمريكية يتقدم بفارق بسيط على نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية المحتملة فى عدد من الولايات الهامة فى سباق الرئاسة، بينما تعادل المرشحان فى ولاية ويسكونسن.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فإن المسح الذى أصدرته كلية إيمرسون للاستطلاعات مع الصحيفة، أن ترامب يتفوق على هاريس بفارق 5 نقاط فى أريزونا، بنسبة 49% إلى 44%، وبفارق نقطتين فى جورجيا، بنسبة 48% مقابل 46%، وبنقطة واحدة فى ميتشيجانن بنسبة 46% إلى 45%، وبفارق نقطتين فى بنسلفانيا بنسبة 48% إلى 46%، وتعادل بنسبة 47% فى ويسكونسن.

ولفتت الصحيفة إلى أن هاريس تتفوق بشكل ملحوظ على الرئيس بايدن في استطلاعات الرأي في كل ولاية من الولايات التي تشهد منافسة منذ صدور استطلاع مماثل في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تفوقت على الرئيس بـ 5 نقاط في جورجيا، و4 نقاط في أريزونا وويسكونسن، و3 نقاط في ميشيجان وبنسلفانيا.



وأظهر إجمالي استطلاعات الرأي الوطنية التي جمعتها The Hill and Decision Desk HQ حتى بعد ظهر الأربعاء أن ترامب يتفوق على هاريس، بنسبة 48 بالمائة تقريبًا إلى 46 بالمائة، وهو هامش أضيق قليلاً من إجمالي استطلاعات الرأي الوطنية التي أظهرت تقدم ترامب على بايدن بنسبة 47 بالمائة مقابل 43 بالمائة.