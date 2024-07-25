ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية فى إثيوبيا إلى 257 قتيلا ومئات المفقودين

وكالات

قال مسئول بحكومة إثيوبيا، اليوم الخميس، إن عدد قتلى الانهيارين الأرضيين فى جنوب البلاد ارتفع إلى 257 قتيلًا وقد تصل 500، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وذكر مسئولون بحسب "فرانس برس" أن انهيارًا أرضيًا دفن أشخاصًا في منطقة جوفا بولاية جنوب إثيوبيا، ثم وقع انهيار أرضي ثان ودفن آخرين كانوا يحاولون إنقاذ ناجين، صباح الاثنين الماضى.

وقال ماركوس ميليسي، رئيس الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في منطقة جوفا: "لا يزال البحث مستمرًا وهناك جثث لم يتم انتشالها بعد".

وأظهرت لقطات نشرتها الإدارة المحلية أشخاصًا يجري انتشالهم بالمجارف والأيدي.