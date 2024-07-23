اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 07:01 م
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أكثر من 157 قتيلا فى إثيوبيا بسبب انهيارات أرضية بمنطقة "جوفا".. صور

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 06:15 م
أكثر من 157 قتيلا فى إثيوبيا بسبب انهيارات أرضية بمنطقة "جوفا".. صور الانهيارات فى اثيوبيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام إثيوبية، إن حصيلة الضحايا فى الانهيارات الأرضية التي وقعت جنوبى البلاد ارتفاع إلى أكثر من 157 قتيلا، وسط استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وذكرت صحيفة "addisstandard" الإثيوبية، أن الانهيار الأرضى المميت وقعت صباح يوم الاثنين فى منطقة جيز جوفا جنوبى إثيوبيا.

وقال رئيس لجنة الاستجابة للطوارئ بالمنطقة هابتامو فتينا لوسائل الإعلام الرسمية، إن فرق الإنقاذ انتشلت 157 جثة حتى الآن، مضيفًا أن من بين المتوفين 105 رجل و52 امرأة، بينهم أطفال.

وذكر مسؤولون محليون أن حصيلة القتلى قد ترتفع مع تواصل عمليات الإنقاذ.

وتعتبر إثيوبيا في خضم موسم الأمطار الذي بدأ في يوليو، ومن المتوقع أن يستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، وتتسبب الأمطار المستمرة أحيانا في حدوث انهيارات أرضية في بعض أجزاء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

 

منطقة الانهيار
منطقة الانهيار

 

أهالي الضحايا
أهالي الضحايا

 

البحث عن ضحايا
البحث عن ضحايا

 







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