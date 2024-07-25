إيبارشية 6 أكتوبر تفتتح بيت الحكمة لخدمة المسنين بكنيستى كاراس وشنودة

كتب: محمد الأحمدى

افتتح الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم، بيت الحكمة لخدمة المسنين، التابع لكنيسة القديسين الأنبا كاراس السائح والأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالحي المتميز، مدينة 6 أكتوبر.

ويضم البيت 30 سريرًا لخدمة كبار السن، ويقدم خدمة روحية وطبية واجتماعية لهم، وحضر الافتتاح الآباء كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وفى سياق متصل، صلى الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة القداس الإلهى لعيد وضع رفات الشهيد مارجرجس بكنيسته فى مصر القديمة، والذى احتفلت به الكنيسة القبطية فى كنيسة الشهيد مار جرجس بحدائق حلوان.

وعقب صلاة الصلح صلى الأنبا ميخائيل صلوات رسامة 116 من أبناء الكنيسة شمامسة فى رتبة إبصالتس (مرتل)، و84 آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها، كما دشن عددًا من الأواني لخدمة مذبح الكنيسة، وعمّد نيافته طفلًا من أبناء الكنيسة.



افتتاح بيت الحكمة



بيت الحكمة للمسنين