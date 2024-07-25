إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

أسوان- صلاح المسن

شهدت محافظة أسوان اليوم، حادث سير أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات وكسور، تم نقل المصابين لمستشفي النيل التخصصي بمدينة إدفو، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

كان قد تلقت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بأسوان حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق إدفو الغنيمية ناحية قرية الغنيمية دائرة مركز إدفو .

أسفر الحادث عن أصابة 4 أشخاص بإشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفي النيل التخصصي بإدفو، للعلاج ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، فيما تباشر النيابة المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.