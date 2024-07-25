إزالة حالتى تعد على أرض أملاك الدولة أمام نادى المنتزه بحى ثالث الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لاحظ اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أثناء مروره بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية "بشارع نادي المنتزه"، وجود تعد بالبناء المخالف والإشغالات على أملاك الدولة أمام المحل رقم 2 عمارة 11 التمليك، الشيخ زايد بمساحة 100م، وأمام المحل رقم 4 عمارة 11 التمليك الشيخ زايد بمساحة 500 متر.

وعلى الفور، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتصدي بكل حسم للتعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة ومخالفات البناء، أصدر محافظ الإسماعيلية القرار "رقم 552 لسنة 2024" بإزالة التعديات على نفقة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بصرامة ضد المخالفين، حفاظًا على أملاك الدولة وحق الشعب، وذلك في ضوء القوانين واللوائح المنظمة.



وعليه قامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية بمشاركة قوات الأمن، اليوم الخميس، بتنفيذ حملة مكبرة لتنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية رقم 552 لسنة 2024، بإزالة التعدي أمام إحدى الكافيتريات "أمام المحل رقم 4 عمارة 11 التمليك H الشيخ زايد بمساحة 500 متر" بمنطقة أمام نادي المنتزه، وإزالة تعد أخر أمام كافيتريا "أمام المحل رقم 2 عمارة 11 التمليك H الشيخ زايد بمساحة 100 م" بنفس المنطقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قاد الحملة محمد صابر رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، وبحضور المهندسة نهى ابراهيم رئيس الإدارة الهندسية بالحي، كريمة سليم نائب رئيس الحي، وبمساعدة قسمي الإشغالات والتراخيص.

وشدد محافظ الإسماعيلية على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

