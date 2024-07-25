محافظ الإسماعيلية يتابع استكمال أعمال رصف المنطقة الخامسة والثالثة بحى ثالث

الإسماعيلية-صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالصيانة الدورية وتسوية الطرق بكافة ميادين المحافظة والشوارع والمحاور الفرعية؛ حفاظا على شبكة الطرق وتحسينها، وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية الطرق والنقل بالمحافظة تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي باستكمال أعمال رصف المنطقة الخامسة والثالثة جاهز، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي السابق 2023/2024، كما يتم إدراج باقي الأعمال في الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2024/2025 على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال شهر من تاريخه.

ومن جانبه أشار الشيمي إلى أن تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 27 مليون جنيه، مضيفًا أن مديرية الطرق والنقل تقوم أيضًا بإنشاء عدد من المطبات الصناعية في منطقة المحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية، وذلك بعد تحسين مستوى المرافق بالمنطقة، هذا إلى جانب توسعة عدد من الطرق والحارات بتلك المنطقة ومن ثم تطويرها ورصفها ببلاط الإنترلوك.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية مديرية الطرق والنقل بمتابعة أعمال الصيانة لجميع الطرق على مستوى المحافظة؛ وذلك من أجل تحسين وتطوير كل الطرق لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.



أعمال رصف المنطقة الخامسة والثالثة



أعمال رصف المنطقة الخامسة والثالثة (2)



أعمال رصف المنطقة الخامسة والثالثة



أعمال رصف المنطقة الخامسة والثالثة



أعمال رصف المنطقة الخامسة والثالثة



أعمال رصف المنطقة الخامسة والثالثة



أعمال رصف المنطقة الخامسة والثالثة



أعمال رصف المنطقة الخامسة والثالثة



أعمال رصف المنطقة الخامسة والثالثة



أعمال رصف المنطقة الخامسة والثالثة



أعمال رصف المنطقة الخامسة والثالثة



أعمال رصف المنطقة الخامسة والثالثة