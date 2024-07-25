إحالة نواب مدينة الخانكة للتحقيق بسبب الأكشاك المخالفة بقرية سرياقوس

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقد خلالها مقترح تطوير كورنيش النيل بكفر الجزار بمركز ومدينة بنها، يأتي ذلك استمرارًا لجهود المحافظة لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين بطراز عصرى، وتهيئة مناطق للتنزه تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، بتشكيل لجنة من الأملاك والإيرادات لفحص الأراضي علي طرح النيل بمنطقة كفر الجزار، قائلا: "إننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظةب لتقديم وتوفير كافة الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم".

وأوضحت محافظة القليوبية، أنه فى إطار استغلال وتعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة، تفقد المحافظ الطابق الثالث بموقف بنها العمومي لبحث كيفية إقامة مشروعات خدمية عليه تدر عائد على أبناء المحافظة وتوفر فرص عمل للشباب.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير كوبري الأميرية بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة والذي يربط بين محافظة القاهرة والقليوبية من ميدان السواح إلى مسطرد والشارع الجديد بحي شرق شبرا الخيمة، حيث يتم رفع كفاءته وتطويره من أعلى وأسفل الكوبري بتكلفة 80 مليون جنيه، والذى تنفذه شركة المقاولون العرب وتحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، وقد وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال الأسابيع المقبلة لتيسير الحركة المرورية، مؤكدا على التزام المحافظة بتنفيذ جميع المشروعات الجاري تنفيذها فى أسرع وقت ممكن، مشددا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع الأعمال.

وخلال الجولة ، لاحظ المحافظ وجود عدد من الأكشاك المخالفة علي طريق ترعه الإسماعيلية بنطاق قرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة، وعلي الفور وجه المحافظ بإزالتها ورفع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين، وتحويل نواب رئيس مجلس مدينة الخانكة للتحقيق.

وتابع عطية، الجولة بتفقد السوق النموذجي بقريه المريج بمركز ومدينة شبين القناطر، والذي سوف يخدم أكثر من 5000 نسمة، والذى نفذته هيئة الأبنية التعليمية، ويقع على مساحة 2300م، ويتكون من 32 محل المحل بمساحة الواحد 9م، مزود بمبنى إداري، ويبلغ تكلفته ما يزيد عن 6 مليون جنيها، ويساهم هذا السوق في إيجاد فرص عمل.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي ضمن خطة مشروعات ووزارة التنمية المحلية لبرنامج تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والممولة من خلال وزارة التنمية للمحافظات.

واختتم المحافظ الجولة، بمتابعة أعمال إصلاح خط صرف صحي عشوائي بقرية المريج، وذلك بحضور المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس شعبان العبسي مدير عام صرف القليوبية، حيث تم الدفع بـ2 بدال لنقل خط الصرف من الصرف العشوائي إلي الصرف الكبير بالقرية، موجها بسرعة الانتهاء من محطة رفع الصرف الصحي بقرية المريج خلال الشهر القادم.

جاءت الجولة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، واللواء طارق ماهر رئيس مجلس مدينة بنها، وخالد العرفي رئيس مدينة الخانكة وشبين القناطر.