«متحدث البترول»: الدولة تقدم دعما يوميا للسولار بقرابة 400 مليون جنيه

كتب سمير حسنى

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن استهلاك السولار في مصر يصل إلى حوالي 45 مليون لتر يوميا، والدولة تقدم دعما يوميا للسولار بقرابة 400 مليون جنيه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، في مداخلة لـ«إكسترا نيوز»، أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، لذلك يتم استيراد كميات من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرا إلى الاستهلاك اليومي للبنزين يصل إلى 28 مليون لتر يوميا.

شدد على أن الدولة تحملت مبالغ ضخمة جدا لضمان استمرار توفير الخدمات البترولية للمواطنين، مبينا أن ارتفاع الهامش القانوني للزيادة يكون بعد الوصول إلى نقطة التعادل ليتم بعدها تطبيق آليات التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.