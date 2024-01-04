مش بس مهم لنظرك.. 5 حالات طبية يكشفها فحص العين

كتبت إيناس البنا

فحص العين الشامل لا يتعلق فقط بالرؤية؛ فيمكنه أيضًا توفير معلومات حول الصحة العامة للشخص حسب موقع " eyecareplus"، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وأحيانًا قبل ظهور الأعراض الأخرى.

يمكن للعيون، ببنيتها الدقيقة مثل الأعصاب والأوعية الدموية والأنسجة الضامة، أن توفر علامات إنذار مبكر لمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية الخطيرة، وهذا أمر مهم بالنسبة للمرضى لأن الكشف المبكر عن الأمراض غالبا ما يكون المفتاح لتجنب العواقب.



ما هي الحالات التي يمكن أن يكشفها فحص العين؟ فيما يلي بعض الأمثلة على المشكلات الصحية التي يمكن اكتشافها أثناء فحص العين:



السرطان عندما يقوم الطبيب بفحص العين، سوف ينظر في الجزء الخلفي من العين، إذا كانت هناك بقع داكنة، فقد يكون ذلك علامة على تطور سرطان الجلد في وقت مبكر، بعد ذلك، سيتم إجراء اختبارات للبحث عن الخلايا السرطانية، وسيقوم طبيب العيون بمراقبتها بانتظام.



مرض الغدة الدرقية إذا كانت عيناك منتفخة أو بارزة من الجفون المتراجعة، فسوف يشتبه طبيب العيون الخاص بك في فرط نشاط الغدة الدرقية، والذي يسببه مرض جريفز عادة. تؤثر هذه الحالة على الأنسجة والعضلات المحيطة بالعين، وقد تشمل الأعراض رؤية ضبابية أو فقدان الرؤية أو جفاف العين.

السكري

يمكن أن تشير الرؤية غير الواضحة إلى وجود مشكلة طبية في العين (مثل إعتام عدسة العين أو الضمور البقعي) ومرض أكثر خطورة مثل مرض السكري، حتى لو لم تكن لديك مشاكل في الرؤية، فقد يتمكن طبيب العيون من اكتشاف مرض السكري أثناء فحص العين من خلال البحث عن عدم انتظام في شبكية العين.



أمراض القلب قد يتمكن طبيب العيون من اكتشاف العلامات المبكرة لأمراض القلب من خلال فحص العين، فإذا تم فحص شبكية العين بعناية باستخدام أداة تصوير تسمى التصوير المقطعي البصري، فقد يتمكن الأطباء من اكتشاف العلامات التي تشير إلى مرض بالقلب.