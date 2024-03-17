طفرة مصرية فى صادرات الغاز المسال للاتحاد الأوروبى.. الثانى عربيا والخامس عالميًا

كتبت -مروة الغول

تفوقت الصادرات المصرية من الغاز المسال في عام 2022 على قطر والجزائر وسلطنة عمان، وذلك من حيث نسبة النمو في إجمالي الصادرات مقارنة بعام 2021، حيث سجلت فى الربع الأخير من العام الماضي نسبة نمو حوالي 13% على أساس سنوى (تقرير أوابك لعام 2023).

و سجلت صادرات مصر من الغاز المسال في إجمالي عام 2022 النسبة الأعلى على مستوى الدول العربية؛ إذ تفوقت على سلطنة عمان التي ارتفعت صادراتها بنسبة حوالى 6.6% وقطر حوالي 2% فقط حيث سجلت صادرات مصر من الغاز المسال خلال 2022 حوالي 7.4 ملايين طن مقابل حوالي 6.6ملايين طن فى عام 2021.

وحققت مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز لتصل إلى حوالى 8 ملايين طن - تشمل صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب - في عام 2022 مقارنة بنحو حوالي 7ملايين طن فى عام 2021، وعليه حققت مصر المركز الثانى عربيا والخامس عالميًا في التصدير للدول الأوروبية.