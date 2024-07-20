مجمع البحوث الإسلامية: غدا بدء الاختبار التحريرى للمتقدمين لمسابقة الابتعاث للخارج

كتب ـ لؤى على

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الاختبارات التحريرية للمتقدمين لـ مسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم، وذلك بكليات: اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، حيث تستمر فعاليات الاختبارات على مدار يومين.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد، إن الاختبارات التحريرية تأتي كمرحلة أولى تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التي ستمثل الأزهر الشريف في الكثير من دول العالم، حيث يعد الاختبار التحريري هو المرحلة الأولى للاختيار، وسيعقبه الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية كمرحلة أخيرة يتم الإعلان بعدها عن المرشحين بشكل نهائي، مضيفا أن الاختبارات التحريرية تتم بنظام الامتحانات المُتّبع في الجامعة، لضمان الشفافية الكاملة في عملية الاختيار بما يحقق الهدف الأسمى لرسالة الأزهر العالمية.

أضاف عياد، أن اليوم الأول يضم تخصصات: العلوم الشرعية، الوعظ، الرياضيات، الفلسفة، شرعي انجليزي (الاختبار باللغة العربية)، وعظ إنجليزي (الاختبار باللغة العربية)، وعظ إسباني (الاختبار باللغة العربية)، عربي إنجليزي (الاختبار باللغة الإنجليزية)، عربي إسباني (الاختبار باللغة الاسبانية)، موضحًا أن اليوم الثاني يضم تخصصات: العلوم العربية، القراءات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، التاريخ، الجغرافيا، دكتوراه المناهج وطرق التدريس، اللغة الإنجليزية، شرعي انجليزي (الاختبار باللغة الإنجليزية)، وعظ إنجليزي (الاختبار باللغة الإنجليزية)، وعظ إسباني (الاختبار باللغة الإسبانية)، عربي إنجليزي (الاختبار باللغة العربية)، عربي إسباني (باللغة العربية).

ويمكن الاستعلام عن الاسم ورقم اللجنة بالدخول على بوابة الأزهر بالرقم القومي ورقم السجل، مع ضرورة التواجد بمقر الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ولن يسمح بدخول الاختبار بعد الساعة العاشرة صباحاً، كما لن يسمح لمعلمي اللغة العربية والشرعية والقراءات و الوعاظ بدخول الاختبار إلا بالزي الأزهري الرسمي.