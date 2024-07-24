‏محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من مصانع المنطقة الصناعية بمطوبس

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من مصانع المنطقة الصناعية، بمركز مطوبس، تضمنت مصنع الدعاء لأعلاف الأسماك، الذي يقع على مساحة 11 ألف متر، ويحتوي على خط إنتاج 10 طن/ساعة، بطاقة إنتاجية من 180 إلى 200 طن في اليوم، ويحتوي على خط انتاج علف مكبس plit، 15 بوصة طن/ساعة، ويستهدف أعلاف الأسماك الطافي والغاطس بنسب بروتين مختلفة 18و25 و30 و38 و40 و45% بروتين، ويستهدف أعلاف التصدير لأسماك، وأعلاف الجمبري وغيره من الأسماك البحرية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح من مدير المصنع حول طبيعة العمل ومراحل الإنتاج، وهى إستلام الخامات، الفحص، معمل الجودة، التنسيب، الطحن، الطبخ علي درجة حرارة 140°، ثم التجفيف والتعبئة.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، شركة سوبر كير للصناعات الدوائية، المتخصص في صنع الأدوية البيطرية (بودرات قابلة للذوبان)، ويتكون من دور أرضى 800 متر، مخزن، وخط إنتاج، ومعمل بطاقة إنتاجية 400 ألف عبوة سنويًا مرحلة أولى، واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح من مدير المصنع عن مراحل التصنيع، وهي الوزن، التجزئة، الخلط، التعبئة، التغليف، منطقة مخصصة لغسيل أدوات التصنيع، ومعمل لإجراء الاختبارات والتأكد من الجودة، فضلًا عن الخدمات الملحقة للمصنع، وهي محطة معالجة المياه لتناسب التصنيع الدوائي.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، قسم الاستخلاص، وقسم التحضير، وقسم الغلايات، بالشركة الإيطالية لاستخلاص وتكرير الزيوت، بسعة تخزينية 10 ألف طن، وطاقة 1000 طن بذرة / يوم، عبارة عن 800 كسب، و300 طن زيت مكرر، و200 طن زيت خام، و800 عامل، بالإضافة إلى تفقد مصنع الخديوي للصناعات الغذائية، وستار كولا للصناعات الغذائية.

‏قال محافظ كفرالشيخ، أن المنطقة الصناعية بمطوبس، تقع على مساحة (1857) فدان، المرحلة الأولى بمساحة (160) فدان، بعدد (228) قطعة، مرفقة (طرق - كهرباء - مياة - صرف)، بالإضافة إلى (156) مشروع بالمنطقة، (62) مشروع بدأ في الإنتاج الفعلي، و(6) مشروعات جارى بها التشطيب وتركيب خط الإنتاج، و(52) مشروع جارى الإنشاءات، ‏فضلًا عن (6) قطع خدمات للمنطقة.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن المنطقة أيضًا بها (27) قطعة أرض فضاء تحت التخصيص بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتم عرضها على الخريطة الاستثمارية بمعرفة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتستوعب مصانع المنطقة (3000) عامل سواء موسمية أو دائمة مباشرة وغير مباشرة قابلين للتضاعف، حيث وصل عدد المستثمرين من أبناء المحافظة بها (45) مستثمر.