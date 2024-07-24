وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذى لمنشآت "المدينة التراثية" بالعلمين الجديدة

أحمد حسن

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة العلمين الجديدة، حيث تفقد الموقف التنفيذى لمنشآت "المدينة التراثية" بمدينة العلمين الجديدة، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس أحمد شوقى، معاون المشرف على مكتب الوزير.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بالمدينة التراثية، لمتابعة سير العمل بمختلف المنشآت الجارى تنفيذها بالمدينة، مشدداً على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ وأعمال التشطيبات على أعلى مستوى، والاهتمام بأعمال الزراعات وتنسيق الموقع العام، وسرعة تشغيل المنشآت الخدمية والترفيهية، وتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة على أعلى مستوى، واختيار أفضل الشركات فى هذا المجال.

واستمع وزير الإسكان لشرح من مسئولى المدينة عن موقف تنفيذ وتشغيل المنشآت بالمدينة التراثية، حيث أوضحوا أن المدينة مقامة على مساحة 260 فداناً، وتضم مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة (بحيرة رئيسية، ومسجد، وكنيسة، وأوبرا، ومتحف، ومجمع سينمات، ومسرح روماني، ومبنى معارض، والعديد من المباني التجارية والفندقية والاستثمارية والإسكان الفاخر)، وقد تم تشغيل الساحات المفتوحة والعديد من المباني الخدمية، كما تم تشغيل المسرح الروماني ضمن فعاليات مهرجان "العالم علمين 2024"، وكذا أحد السينمات.