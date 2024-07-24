مواعيد أتوبيسات مهرجان العلمين من القاهرة والإسكندرية.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

توفر وزارة النقل رحلات يومية لـ مهرجان العلمين، بـ أوتوبيسات فاخرة، لـ نقل المواطنين من القاهرة والإسكندرية إلى داخل المهرجان في "مدينة العلمين الجديدة"، وكذا مناطق المعارض الخاصة بالهيئات والشركات الحكومية والمُنتجين الشباب والطلبة، المُشارِكين في المهرجان، وكذلك الشاطئ العام، وشاطئ المهرجان، ومنطقة الحفلات، وكل النقاط الحيوية داخل مدينة العلمين الجديدة ومحيطها، لخدمة الحضور، وكل المواطنين في المناطق المجاورة ومطروح والمحافظات القريبة، ذات الخدمات المشتركة في العلمين والساحل الشمالي، وذلك بدءاً من يوم الخميس القادم الموافق 25 يوليو 2024.

مواعيد الرحلات على النحو التالى:

من القاهرة إلى العلمين الجديدة

• الموعد الأول:

- القيام الساعة 7 صباحاً من محطة عدلي منصور التبادلية، والتي تضم موقف شركة سوبر جيت، على أن يكون موعد العودة من العلمين الساعة 8 مساءً.

• الموعد الثاني

- القيام الساعة 4 مساءً والعودة الساعة 2 صباحاً اليوم التالي.

من الإسكندرية إلى العلمين الجديدة

• الموعد الأول

- القيام من محطة سيدي جابر الساعة 8 صباحاً والعودة الساعة 8 مساءً من العلمين.

• الموعد الثاني

- القيام الساعة 5 مساءً والعودة الساعة 2 صباح اليوم التالي.

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خدمة خط أتوبيسات داخلي، من الأتوبيسات الكهربائية بمدينة العلمين الجديدة، لربط جميع مناطق الاهتمام بالمدينة والمهرجان.

ويأتى ذلك في إطار خدمة المواطنين، وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة، والتعاون لدعم المشاركة في الأنشطة التنموية الإنسانية في مصر، في مقدمتها "مهرجان العلمين الجديدة" الذي تنظمه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في مدينة العلمين الجديدة، حتى نهاية أغسطس