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وزارة التعليم: لم يتم تحديد أى موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

الأربعاء، 24 يوليو 2024 06:54 م
وزارة التعليم: لم يتم تحديد أى موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم ، إن كل ما يثار حول مواعيد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة غير صحيح تماما ولم يتم تحديد أي موعد بعد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسب ومؤشرات النجاح فى 5 مواد بامتحانات الثانوية العامة 2024، منها الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية والأولى واللغة العربية وفق التفاصيل التالية:

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا وطالبة بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.


- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.


 







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