واشنطن تفرض عقوبات على فردين وشركتين من المكسيك بسبب أنشطة إنتاج وتهريب المخدرات

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فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء عقوبات على عضوين مكسيكيين في كارتل "دي خاليسكو نويفا جينيراسيون" وشركتين مكسيكيتين.

وذكر بيان على موقع الخزانة الأمريكية أن كارتل "دى خاليسكو نويفا جينيراسيون" منظمة إجرامية مقرها المكسيك، وهي واحدة من أكبر منتجي ومهربي عقار "فنتانيل" المخدر إلى الولايات المتحدة.

وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتنسيق هذا الإجراء مع حكومة المكسيك، بما في ذلك وحدة الاستخبارات المالية التابعة لها، بالإضافة إلى شركاء الحكومة الأمريكية.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون: "على مدى الشهر الماضي، فرضت إدارة بايدن-هاريس خمس جولات جديدة من العقوبات على المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك المهربين والمخططات المدرة للدخل التي تغذي تدفق الفنتانيل والمخدرات الأخرى إلى الولايات المتحدة من قبل كارتل دي خاليسكو نويفا جينيراسيون وغيرها من الكارتلات.. وبناء على شراكاتنا القوية عبر الحكومة الأمريكية ومع نظرائنا في المكسيك، سنواصل العمل ضد التدفقات المالية لكارتل دي خاليسكو نويفا جينيراسيون وغيرها من المنظمات الإجرامية التي تضر الأمريكيين من خلال تجارة المخدرات غير المشروعة".

وعقار الفنتانيل مسكن ألم ينتمي لمجموعة "الأفيونات" يستخدم في علاج أنواع الألم من الدرجات المتوسطة إلى الشديدة، عبر تثبيط ستقبلات الألم في الجهاز العصبي المركزي، ويسبب الإدمان حال استخدامه بجرعات كبيرة و/أو لفترات طويلة، وقد يلاحظ المتعاطي ازدياداً مضطرداً في مقدار أو تكرار الجرعة الكافية لتخفيف الألم بسبب اعتياد الجسم على العلاج.