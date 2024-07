هذا المشروب طريقك لتدمير المناعة.. استشارى يحذر

كتبت مروة محمود الياس

ما تشربه يظهر على جسمك ومناعتك وصحتك وقد يهدد دفاعات جسمك ضد هجمات المرض، ووفقا لتقرير نشر فى موقع eat this not that فإن الكثير من المشروبات اليومية تخل بالنظام الغذائى والحياتى الصحى، حتى وإن كان الشخص معتاد على تناول الطعام الصحى، فكوب من العصير الجاهز، أو المحلى يمكن أن يفسد ما أصلحته الأطعمة الصحية وأنظمية الريجيم الصحية كذلك.

وفقا للتقرير فهناك مشروب يعتبر هو عدو المناعة الأول، وهو يضعف دفاعات الجسم ضد المرض، فلا يقوى الجسم على دفع المرض ولا العدوى، ولا يمكنه التخلص من الأعراض المرضية التى تصيبه ولا يمكنه الاستشفاء سريعا.

الجسم الذى تقوى مناعته يمكنه أن يحد من فرص العدوى، ويتمتع صاحبه بصحة جيدة، وتعامل مثالى مع العدوى حتى وإن أصابته بالفعل، هذا ما أكد عليه الدكتور محمد المنيسى استشارى الباطنة والجهاز الهضمى فى قصر العينى، موضحا أن هناك مشروبا ضارا وهو مشروب الطاقة الذى يكثر استهلاكه فى الآونة الأخيرة، هذا المشروب غير صحى خاصة لزيادة نسب وتركيزات الكافيين أولا به، ثنيا لزيادة تركيزات السكر كذلك، واستهلاك كميات كبيرة أو منتظمة منه، تجعل الجسم عرضة للكثير من الأضرار الصحية، ومن أبرز أضراره:

- إضعاف قوة الجسم ومناعته تدريجيا حتى وإن كان منبها لبعض الوقت.

- اضطراب حركة الأمعاء.

- ارتفاع نسب السكر فى الدم.

- يعزز النهم والرغبة فى تناول المزيد من الطعام ولا يدعم الشبع ولشعور بالامتلاء لنسب السكر الكثيرة به.

يمكن استبدله بالمشروبات الباردة من الفاكهة، وأيضا المياه الباردة، ومشروبات القهوة والشاى المثلج غير المحلى.