ماذا يحدث فى جسمك عند شرب كوب من العصير أو الشاى على معدة فارغة؟

كتبت فاطمة ياسر

قد يساعد شرب الكثير من المشروبات الطازجة على معدة فارعة فى تحقيق عدد من الفوائد للصحة، ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots سنتعرف على العديد من الخيارات الصحية لكسر الصيام عليها، بدلاً من تناول الشاي أو العصائر الجاهزة على الريق.

الشاي، وخاصة الشاي الأخضر أو الأسود، يوفر مضادات الأكسدة وزيادة لطيفة في الكافيين، ما يساعد على اليقظة والتمثيل الغذائي، ومن ناحية أخرى، فإن العصير، وخاصة عصير الفاكهة الطازج أو عصير الفاكهة بنسبة 100%، يوفر الفيتامينات والمعادن والترطيب.

ومن ناحية أخرى، يوفر العصير الفيتامينات والمعادن الأساسية ، ويعزز الترطيب ويدعم وظيفة المناعة.

وإليك بعض أنواع العصائر الطازجة التي يمكنك تناولها في الصباح:



- عصير البرتقال: غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ويدعم وظيفة المناعة وصحة الجلد. قد يقلل من العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول، خلال دراسة أجريت عام 2013 ونشرت في مجلة Lipids in Health and Disease ، وجد أن شرب عصير البرتقال يخفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.



- عصير التفاح: يحتوي على فيتامين C والبوتاسيوم، ويساعد على الهضم وقد يحسن صحة القلب.



- عصير الجزر: يحتوي عصير الجزر على نسبة عالية من البيتا كاروتين وفيتامين أ، ما يعزز صحة العين.



- عصير البنجر: عصير البنجر المليء بالنترات يحسن أداء التمارين الرياضية وقد يساعد في خفض ضغط الدم.



- عصير التوت البري: يحتوي على مضادات الأكسدة وقد يمنع التهابات المسالك البولية.



- عصير الأناناس: يحتوي على البروميلين الذي يساعد على الهضم ويقلل الالتهابات.



- عصير الليمون: له خصائص قلوية، لذلك عصير الليمون يدعم عملية الهضم وإزالة السموم.