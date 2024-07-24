هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "التجارة" بنسبة 3.5%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 3.5%، أعقبه قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.6%، 1.2%، على التوالي، يليهما قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والموارد الأساسية بنسبة 1.1%.

وهبط قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات بنسبة 0.9%، وانخفض قطاعا خدمات النقل والشحن، ومواد البناء بنسبة 0.7%، ونزل قطاعا السياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي، فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.9%، وصعد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية بنسبة 0.9%، وزاد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والبنوك بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعودها ثلاث جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.983 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.36%، والعرب على 5.43%، واستحوذت المؤسسات على 23.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 52.2 مليون جنيه، 25.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء 39.9 مليون جنيه، 65.2 ألف جنيه، 3.7 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 29090 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 35671 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 12570 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 6694 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 9590 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2773 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 6438 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1735 نقطة.