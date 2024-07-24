نقابة البترول تناقش مع لجانها النقابية مستجدات الدورة النقابية الحالية

كتبت آية دعبس

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة أحمد السروجى، اجتماعا لهيئات مكاتب اللجان النقابية، بمشاركة عايدة محى الدين، الأمين العام لـ نقابة البترول، عباس صابر امين الصندوق، و رؤساء و أمناء العموم و أمناء الصندوق للجان النقابية بالشركات، بمقر النقابة العامة بحدائق القبة.

في البداية رحب السروجي، بالحضور لتلبية الدعوة لعقد اجتماع هيئات مكاتب اللجان النقابية، مهنئا محمد جبران، لتوليه حقيبة وزارة العمل ضمن الحكومة الجديدة، مشيدا بما تم من انجازات خلال تولية رئاسه نقابة البترول خلال الفترة الماضية.

كما وجه رئيس نقابة البترول، الشكر للمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، علي مجهوده خلال فترة توليه الوزارة، ومهنئا المهندس كريم بدوي وزير البترول الجديد مؤكداً علي حرصه علي مصلحة العاملين وحبه لهم.

وأكد السروجى أن الفترة القادمة تتطلب من جميع أعضاء اللجان النقابية السعى والعمل بإخلاص والحرص علي انهاء مطالب العاملين، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الهدف المرجو منا كنقابيين.

وأكدت عايدة محى الدين، الامين العام لنقابة البترول، خلال كلمتها، أن النجاح هو نجاح لكل الداعمين لها بصفتها أول إمرأة تتقلد منصب أمين عام نقابة البترول، واعدة انها ستكون عند حسن ظن الجميع في هذا المنصب الجديد، ودعت الامين العام لنقابة البترول الجميع علي العمل الدؤوب خلال الفترة القادمة وطالبت بتفعيل جميع الأمانات داخل اللجان النقابية المختلفة، وحثت رؤساء اللجان علي ضرورة دورية الإجتماع مع أعضاء اللجان المختلفة للوقوف علي مشاكل العاملين والعمل علي حلها وأكدت علي مشاركة جميع الأعضاء في الإجتماعات خلال الفترة القادمة ووجهت بتقديم المقترحات إلى المجلس التنفيذي للنقابة للسعى نحو تحقيقها لدى السلطة المختصة.

وقدم عباس صابر أمين صندوق النقابة العامة للبترول، الشكر والتقدير لكل هيئات المكاتب النقابية في أول إجتماع تنظيمي عقب تولي أحمد السروجي منصب رئيس النقابة، و عايدة محي الدين منصب الأمين العام، مؤكدا أن أمين الصندوق هو القائم علي إدارة أموال النقابة وحسن إستثمارها، مشددا علي الحرص علي التعدد في أساليب استثمار أموال النقابة.

واكد امين صندوق نقابة البترول، انه تم خلال الفترة السابقة تجديد المبني الخاص بالنقابة في الإسكندرية وبصدد تجديد مبني النقابة بمحافظة السويس، مطالبا بضرورة وضع الميزانيات المخصصة للجان النقابية في موعدها لسرعة الانتهاء من الاجراءات اللازمة، موجها شكره لكافة أعضاء المجلس التنفيذي علي الجهود المبذولة.

كما تناول الاجتماع مناقشة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها آخر المستجدات عن الدورة النقابية الحالية، ووضع الية لخطوط الدورة وحل المشاكل التي تعرقل عجلة الانتاج والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم.