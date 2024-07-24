اليوم السابع
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نتنياهو أمام الكونجرس: على المتظاهرين ضد إسرائيل أن يخجلوا لأنهم يقفون مع الشر

الأربعاء، 24 يوليو 2024 09:32 م
نتنياهو أمام الكونجرس: على المتظاهرين ضد إسرائيل أن يخجلوا لأنهم يقفون مع الشر نتنياهو
إبراهيم حسان

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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن المسلمين الذين يحاربون بـ الجيش الإسرائيلي، يقفون بجانب إخوانهم اليهود والمسيحيين بشجاعة مثالية.

أضاف نتنياهو في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي: "جيش وجنود إسرائيل ليسوا خائفين، ولن يتراجعوا، وعلينا أن نعلم الفرق بين الخير والشر، والجيش الإسرائيلي يضم جميع الأطياف، وعلى المتظاهرين أن يخجلوا من أنفسهم لوقوفهم مع حماس، لأنهم يقفون مع الشر".

وتابع رئيس وزراء الاحتلال: "هؤلاء المتظاهرين يتظاهرون من النهر إلى البحر، ويجب أن ينظروا إلى التاريخ، ويطلقوا على إسرائيل أنها دولة استعمارية، ولكن يجب أن يعلموا أن إسرائيل هي التي نما فيها إسحق ويوسف، وأحداث 7 أكتوبر لن يتكرر أبدا مرة أخرى".







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