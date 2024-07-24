مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أعضاء الكونجرس منحازون بشكل غير موضوعى لرواية إسرائيل

إبراهيم حسان

قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، إن الأمريكيين في الشوارع والنقابات وطلاب الجامعات بما فيهم اليهود يقفون مع الشعب الفلسطيني، وضد جرائم بنيامين نتنياهو خاصة مع أهالينا في قطاع غزة.

وأضاف "منصور"، خلال لقاء ببرنامج "ملف اليوم"، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، "إذا جمعت بضع مئات من أعضاء الكونجرس، المنحازون بشكل غير موضوعي وكامل للرواية الإسرائيلية، فهذا جزء من الصورة في الولايات المتحدة، لكن الصورة الأوسع في العالم غير ذلك"، متسائلا: "من هو المهدد بأن يعتقل لأنه يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؟ لماذا لم يخرج من طائرته عندما توقف في باريس خوفا من الاعتقال؟".

وتابع: "محكمة العدل الدولية التي أسسها الغرب، وليس نحن بعد الحرب العالمية الثانية، تصوت بشكل كاسح لصالح عدالة القضية الفلسطينية، وأن هذا الاحتلال غير قانوني، ويجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، وتطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يتخذوا الخطوات العملية لإنجاز ذلك، فمن هو المعزول ومن هو يلتف ويتعاطف العالم معه ويسنده ويقف معه؟ العالم يقف معنا ومندوب إسرائيل يقف منبوذا معزولا لوحده".