ميتا تكشف عن Llama 3 أكبر نماذجها للذكاء الاصطناعى

وكالات

أصدرت "ميتا بلاتفورمز"، أكبر نسخة من نماذجها للذكاء الاصطناعي Llama 3، وهي مجانية في الغالب، وتتميز بأنها متعددة اللغات وذات مقاييس أداء عامة تنافس نماذج مدفوعة لشركات منافسة، مثل OpenAI.

وقالت ميتا المالكة لـ"فيسبوك" في منشور على مدونة، وفي ورقة بحثية تعلن عن الإصدار، إن نموذج (لاما 3) الجديد يمكنه التحدث بـ8 لغات وكتابة أكواد كمبيوتر بجودة عالية، وحل مسائل رياضية أكثر تعقيداً من الإصدارات السابقة.

ويتضاءل إصدار العام الماضي أمام هذا الإصدار الذي يضم 405 مليارات مقياس أو متغير تأخذها الخوارزميات في الاعتبار، لتوليد ردود على استفسارات المستخدم رغم أنه لا يزال أصغر من النماذج الرائدة للمنافسين.

فثمة أنباء أن نموذج GPT-4 لشركة OpenAI يضم تريليون متغير، فيما تستثمر شركة أمازون في نموذج يحتوي على تريليونين.

ويأتي هذا الإصدار في الوقت الذي تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لإظهار أن محافظها المتنامية من نماذج اللغات الكبيرة المتعطشة للموارد يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة بما يكفي في مجالات تُمثّل إشكاليات مثل الاستدلال المتقدم لتبرير المبالغ الضخمة المستثمرة فيها.

وذكرت ميتا أنه بالإضافة إلى نموذجها الرائد "لاما 3"، فإنها ستطلق إصدارين محدّثين لنموذجيها المختصرين اللذين يضم أحدهما 8 مليارات متغير، والثاني يضم 70 ملياراً، وكانت قد طرحتهما في الربيع.

والنماذج الثلاثة الجديدة متعددة اللغات ويمكنها التعامل مع عدد أكبر من طلبات المستخدمين عبر "نافذة سياق" موسعة، وقال رئيس قسم الذكاء الاصطناعي التوليدي في ميتا، أحمد الدحلة، إنها ستحسن على وجه الخصوص تجربة توليد كود كمبيوتر.

وأضاف الدحلة: "كان هذا أول رد فعل حصلنا عليه من المجتمع"، مشيراً إلى أن نوافذ السياق الموسعة تعطي النماذج شيئاً أقرب إلى ذاكرة على مدى أطول تساعد في معالجة الطلبات متعددة الخطوات.