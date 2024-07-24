"مياه أسوان" تنظم فعاليات توعية لطلاب المدارس ضمن مبادرة "صحتنا فى بيئتنا"

أسوان – عبد الله صلاح

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، مبادرة "صحتنا فى بيئتنا" بتمويل من منظمة اليونيسيف، داخل عدد من المدارس على مستوى المحافظة، بهدف زيادة الوعى البيئى للأطفال طلاب المدارس ونشرها رسائل التوعية فى المجتمع الذى يعيشون فيه.

شملت الفاعليات، التى تضمنت 150 مدرسة على مستوى محافظة أسوان، غرس مجموعة من الأشجار بالمدارس، وتوعية الأطفال والمعلمين بترشيد استهلاك المياه بجانب الاستخدام الآمن للصرف الصحى بجانب توضيح بعض السلوكيات الصحيحة فى التغذية والنظافة العامة والنظافة الشخصية، والتعريف بأهمية تأثيرات التغيرات المناخية.

حضر الفاعليات التى شهدتها مدرسة الجعافرة الابتدائية بإدارة دراو التعليمية اليوم، ضمن الأنشطة الصيفية، الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئى بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" والدكتور حسن محمد صالح، مدير إدارة دراو التعليمية، ومحمد فراج، مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب، ومدير المدرسة وفريق العمل والمشرفين بالمبادرة.

وشهدت الفاعليات، مشاركة الأطفال فى ألعاب تفاعلية هدفها التسلية والتوعية لدى الأطفال بالبيئة والحفاظ عليها مثل لعبة السلم والثعبان وبنك الحظ، وتفقد الحضور أعمال الأطفال من التشجير وصناعة المجسمات اليدوية والأعمال الفنية واللوحات المرسومة داخل معرض المدرسة.



فاعليات توعية لطلاب المدارس ضمن مبادرة صحتنا فى بيئتنا (2)



فاعليات توعية لطلاب المدارس ضمن مبادرة صحتنا فى بيئتنا (4)



فاعليات توعية لطلاب المدارس ضمن مبادرة صحتنا فى بيئتنا (6)



فاعليات توعية لطلاب المدارس ضمن مبادرة صحتنا فى بيئتنا (5)



فاعليات توعية لطلاب المدارس ضمن مبادرة صحتنا فى بيئتنا (1)



فاعليات توعية لطلاب المدارس ضمن مبادرة صحتنا فى بيئتنا (7)