محافظ الغربية يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الطرق والنقل

الغربية مصطفى عادل

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة تفقدية موسعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق والنقل بالغربية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، يأتي ذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي يقوم بها المحافظ للتعرف على أهم الملفات الحيوية بالمحافظة والالتقاء بالمواطنين والتعرف على مشاكلهم وحلها على أرض الواقع.

وبدأت الجولة باستقبال المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية في مستهل جولته للتعرف على الجهود المبذولة من الشركة لتقديم كوب ماء نظيف مطابق للمواصفات العالمية لكل مواطن علي أرض محافظة الغربية و الاطمئنان علي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين .

وعقد المحافظ ورئيس الشركة اجتماع مع رؤساء القطاعات ومديري عموم الأفرع والمركزية، وذلك لمناقشة أهم الأعمال والمشروعات التي تتم والوقوف على آخر المستجدات ومتابعة منهجية وخطط العمل المستقبلية الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.



وقام المهندس حمدي شطا بتقديم عرض تقديمي عن موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ونسبة تغطية الخدمات علي مستوي المحافظة وعدد محطات مياه الشرب والصرف الصحي والطاقة الإنتاجية لها، كما أوضح خلال العرض انه تم تطوير إدارات الشركة المختلفة ودعم الكوادر الفنية الشبابية المناسبة مما ساهم في تطور الأداء بالشركة.

عقب ذلك، تفقد المحافظ ورئيس الشركة معامل مياه الشرب والصرف الصحي المركزية بالشركة، وأشار ممثلو المعامل المركزية إلى أن هيكل قطاع المعامل والجودة يتكون من 7 ادارات عامة حيث يقوم قطاع المعامل والجودة بالدور الرقابي علي جودة مياه الشرب بمحطات المياه وشبكات التوزيع منها، كذلك رقابة جودة مياه الصرف المعالج المنتجة من محطات معالجة الصرف الصحي ومراقبة جودة الصرف الصناعي، واوضحوا بأنه يتم تجميع عينات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي بغرض تحليلها كيميائيا وميكروبيولوجيا، واشاروا الي ان المعمل المركزي للمياه حاصل علي الاعتماد الدولي في المتطلبات العامة لكفاءة معامل الاختبار في 124 عنصرا بالإضافة الي الاعتماد الدولي في المتطلبات العامة لكفاءة معامل الاختبار في جمع العينات وجار تأهيل المعامل الفرعية والمعمل المركزي للصرف الصحي

وعقب ذلك تفقد المحافظ ورئيس الشركة، إدارة التحكم والمراقبة (SCADA) ، وأشار ممثلو الإدارة إلى أن الإدارة قد مرت بالعديد من مراحل التطور والتي تم فيها تجهيز السيرفرات الخاصة بالمنظومة وتم ربط عدد (4) محطات مرشحة بالمنظومة ثم تم ربط عدد (14) محطة مرشحة ومطورة بالمنظومة وتم اضافة ربط عدد (15) محطة ارتوازية بالمنظومة ليصل إجمالي المحطات المربوطة على منظومة الإسكادا إلى (33) محطة، ونسبة المياه المنتجة الخاصة بالمحطات المربوطة تمثل 50% من إجمالي كمية المياه المنتجة، هذا بخلاف تنفيذ عدد (2) مشروع توريد وتركيب أجهزة قياس تصرف وتم تركيب الأجهزة على خطوط الطرد الخاصة بالمحطات وبعض الأجهزة مجهزة بوسيلة ربط داخلية والأجهزة الأخرى مجهزة بلوحات PLC لنقل البيانات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أنه يتم العمل علي تقليل الفاقد من خلال ربط مناطق DMZ بمركز زفتى وسيتم ربط باقى مناطق DMZ تباعاً بمجرد التعاقد على وسيلة الربط. كما تفقد الوفد، إدارة مركز المعلومات (DATA CENTER)، ، حيث تم الاطلاع على غرفة الخوادم الرئيسية المجهزة بأعلى الوسائل التكنولوجية والاطلاع على أحدث وسائل تأمين البيانات من الهجمات السيبرانية حيث تخدم جميع أفرع الشركة (8 أفرع) وأحدث وسائل تخزين وحفظ البيانات لجميع أنظمة الشركة من أنظمة تجارية ومالية وغيرها. كما عرض ممثلو الشركة الأنظمة البرمجية المعمول بها بالشركة ومنظومة التحصيل الإلكتروني التي تغطى 100% من التحصيل الإلكتروني كما تم الاطلاع على برامج التنفيذ الذاتي مثل الارشفة الالكترونية والبوابة الالكترونية للشركة وما بها من خدمات وأنظمة صيانة العدادات وأنظمة المخالفات والتعديات على المياه وغيرها من الأنظمة البرمجية.

وانتقلوا بعد ذلك لتفقد إدارة الخط الساخن، حيث استعرضا ومسئولو الادارة الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتحسين آلية الرد علي الشكاوي حيث يتم استقبال الشكاوي ومتابعتها مع العملاء حتي انتهائها بنسبة 100% وذلك من خلال فريق مكون من عدد 18 فردا مقسمين علي مدار الـ 24 ساعة ، ومتابعة الإدارات والقطاعات المختلفة المعنية بالعمل علي الشكاوي والمربوطة علي قاعدة البيانات والبالغ عددها 32 مركزا اهمها ( الافرع – المعامل – مراكز خدمة العملاء – العلاقات العامة - المشروعات – النظم والمعلومات الجغرافية – مكتب رئيس مجلس الادارة – وبعض الادارات ) كما نفذت الشركة بعض الأنشطة والحملات التوعوية لتشجيع المواطنين علي التعبير عن الشكاوي والتظلمات والتعريف باليات وقنوات الشكاوي بجانب بناء قدرات موظفي الجهات المعنية علي التفاعل مع شكاوي المواطنين والتظلمات ، ومتابعة مشرفي الشبكات والمعامل والتأكيد علي ضرورة انهاء جميع الشكاوي الواردة اليهم خلال ساعة من وصول الشكوى للخط الساخن ، ومتابعة جميع المعدات الخاصة بالإصلاح للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها للعمل ، وغيرها من الإجراءات لنجاح المنظومة.

وأشاد محافظ الغربية بالشركة وما تقدمة من مجهودات لخدمة المواطن مؤكدا أن مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحي تعد أحد المشروعات الخدمية ذات الأولوية التي تقوم بتنفيذها الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية ، موجها الشكر لكافة العاملين مشيرا الى ضرورة بذل المزيد من الجهد من اجل توفير كوب مياه نظيف للمواطنين والتخلص الامن من مياه الصرف الصحي.



وفي السياق ذاته تفقد المحافظ والمهندس سيد عبد المجيد مدير مديرية الطرق والنقل بالغربية ، مقر مديرية الطرق والنقل بالغربية كأول محافظ يزور مقرها ،وحرص المحافظ على مصافحة كافة العاملين بالمديرية الذين استقبلوه بحفاوة وفرحة عارمة .



وقام المهندس سيد عبد المجيد مدير مديرية الطرق استعراض دور مديرية الطرق كأحد رواد صناعة الطرق في الغربية ، كما تم توضيح خريطة جغرافية لمقرات المديرية في نطاق المحافظة ( وتشمل الديوان العام - مقرات الهندسة بجميع المراكز - الورشة - محطة الخلط الإسفلتية - قسم التخطيط) ، كما تم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشرف عليها المديرية وكذلك بعض متطلبات المرحلة القادمة .

وأكد المحافظ في نهاية جولته التفقدية ، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مؤكدا على الاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.