مرافق مريض يطعن طبيبا بمستشفى سوهاج التعليمى.. والنقابة تصدر بيانا

سوهاج محمود مقبول

أصدرت نقابة أطباء سوهاج بيان هام اليوم جاء فيه أن نقابة اطباء سوهاج الحادث المؤسف من التعدي الواقع على طبيب مقيم جراحة عامة بمستشفى سوهاج التعليمي الذي تعرض الي طعن أسفل الظهر بسلاح ابيض أثناء قيامه بعمله في نوباتجية السهر أمس الثلاثاء 23 يوليو من مرافقين إحدى الحالات، انتقل على إثرها إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بقسم جراحة المخ والأعصاب.

قام الدكتور نقيب أطباء سوهاج والدكتور مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة بالانتقال إلى المستشفى الجامعي للاطمئنان على الطبيب فور وصوله إليها.

وأضافت النقابة في بيانها بشأن عمل محضر تعدي من خلال إدارة المستشفى التعليمي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان حفظ حق الطبيب يتابع مجلس نقابة أطباء سوهاج الاجراءات القانونية، وتم تكليف محامي النقابة بمتابعة التحقيق، متمنين للطبيب المصاب الشفاء.

وتقدم مجلس النقابة بالشكر إلى إدارة مستشفى التعليمى على اتخاذها الاجراءات القانونية، كما توجهت بالشكر لإدارة المستشفى الجامعى وأطباء المستشفى على جهودهم المبذولة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للزميل المصاب.