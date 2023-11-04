نقابة الأطباء تشارك في احتفالية لأطفال ضعاف السمع بسوهاج

كتبت آية دعبس

شاركت لجنة مصر العطاء بنقابة أطباء سوهاج في احتفالية الأسبوع العالمي لضعاف السمع واعياد الطفولة الذي اعدته ونظمته وحدة أمراض التخاطب بمستشفيات سوهاج الجامعية بنادي الأطباء بسوهاج.

حضر الاحتفالية اطباء التخاطب والسمعيات والأنف وأذن بكلية طب سوهاج واعضاء مجلس نقابة سوهاج الدكتور أحمد فوزي نقيب سوهاج والدكتورة ايمان سلامة عضو مجلس النقابة بالاضافة الي أسر واطفال المرضي .

وعن الاحتفالية قال الدكتور خالد أمين الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ومقرر لجنة مصر العطاء النقابة العامة للأطباء، إن الاحتفالية جاءت من أجل رفع الروح المعنوية للأطفال المرضي بضعف السمع واقامة ندوات تعليمية وتثقيفية للأسر عن كيفية التعامل مع الاطفال المرضى بضعاف السمع من أجل اخراج جيل مثقف وقادر علي تحمل تبعات الحياة ، وأشار ان مساعدة ضعاف السمع من الأطفال ضمن أنشطة اللجنة المختلفة والتي لن تتوقف في أي حال من الأحوال، قائلا: ونحن نأخد علي عاتقنا اسعاد كافة الشعب المصري ومساعدته في حياة كريمة.