اليوم السابع
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مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى: مطلق النار على ترامب استخدم مروحية لمسح المنطقة

الأربعاء، 24 يوليو 2024 06:22 م
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى: مطلق النار على ترامب استخدم مروحية لمسح المنطقة ترامب لحظة حادث الاغتيال
إبراهيم حسان

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قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استخدم مروحية لمسح المنطقة حول المكان الذي شهد التجمع الانتخابي قبل انطلاقه بساعتين، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: "اكتشفنا بعض المتفجرات في سيارة ومسكن مطلق النار، ولا نزال نحقق بشأن دوافع مطلق النار على ترامب".

وتابع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنه لا مؤشرات على وجود شركاء لمرتكب حادثة محاولة اغتيال ترامب، لافتا إلى أن هذه الفترة تتزايد فيها التهديدات في مختلف أنحاء العالم، وقال: "تركيزنا على التهديدات القادمة من الخارج".







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