بعد محاولة اغتياله.. الخدمة السرية تدعو حملة ترامب لوقف الفعاليات بأماكن مفتوحة

كتبت : نهال أبو السعود

اقترح المسئولون في وكالة الخدمة السرية الامريكية علي حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب وقف تنظيم تجمعات انتخابية كبيرة في أماكن مفتوحة وغيرها من الفعاليات الخارجية التي تضم حشودا كبيرة، بعد محاولة اغتياله خلال اتجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وكشفت مصادر للصحيفة الأمريكية إنه في أعقاب محاولة اغتيال ترامب، أبدى عملاء الخدمة السرية قلقهم بشأن التجمعات الانتخابية الكبيرة في الخارج التي قد يتم تنظيمها في المستقبل، وأضافت المصادر أن فريق ترامب يبحث عن أماكن مغلقة، مثل صالات كرة السلة وأماكن واسعة أخرى يمكن أن تستوعب آلاف الأشخاص، للفعاليات المقبلة، وقال شخص مقرب من الرئيس السابق ان حملته لا تفكر في تنظيم أي فعاليات في أماكن مفتوحة خلال الفترة الحالية.

ورفضت متحدثة باسم حملة ترامب التعليق. وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية، إن الوكالة لا تعلق على أساليب الحماية الخاصة بها.

وأشارت الصحيفة الى ان الرئيس السابق نظم مئات التجمعات في الهواء الطلق، منذ إطلاق حملته الرئاسية الأولى، ودائما ما يتفاخر بأعداد جماهيره الكبيرة، وأصبحت التجمعات شيئاً مفضلاً بين أنصاره الأكثر حماساً، مع تنظيم فعاليات في مواقف السيارات، مع اصطفاف بائعين بالمناطق المفتوحة القريبة من التجمع.

وتضم التجمعات عادة قوائم كبيرة من المتحدثين قبل أن يعتلي ترامب المنصة، وغالباً ما تقام في مطارات ولكنها تقام أيضاً في أرض معارض أو ملاعب كرة قدم، أو غيرها من الأماكن المفتوحة الكبيرة.

وأوضح مستشارون في الحملة، أن التجمعات في الأماكن المغلقة أعلى تكلفة، وقال آخر إن الفعاليات في الأماكن المغلقة أكثر أماناً بشكل طبيعي، لسهولة التحكم بها، حيث يكون من الأسهل السيطرة على الدخول من خلال عدد محدود من البوابات، ويكون من الأسهل تأمين جميع الزوايا وإجراء مراقبة شاملة وأضاف: "من الواضح أنه مع وجود مكان مغلق يكون لديك عدد محدد من الأشخاص".