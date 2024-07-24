محافظ كفر الشيخ يتابع اختبارات القبول بدورات وزارة التنمية المحلية المتخصصة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات الاختبارات التمهيدية للقبول بدورات وزارة التنمية المحلية المتخصصة لعام 2025/2024، وذلك لتأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والقيادات الشبابية بالإضافة إلى دورة TOT، والتي ينفذها مركز استدامة للتدريب والتطوير بالديوان العام للمحافظة، حيث يستفيد من الاختبارات موظفو الديوان العام ومراكز المدن بمحافظة كفر الشيخ.

كان ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ، والدكتورة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وهاني مصطفى، مدير إدارة الموارد البشرية، وأحمد عبد العليم، المشرف العام لمركز استدامة للتدريب والتطوير.

قال محافظ كفر الشيخ إن الاختبارات التمهيدية للقبول بدورات وزارة التنمية المحلية المتخصصة لعام 2025/2024 تأتي لتأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والقيادات الشبابية بالإضافة إلى دورة TOT، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة لرفع كفاءة وقدرات التنفيذيين والعاملين بها، تعاطيا مع توجهات الدولة بالاستغلال الأمثل للموارد البشرية بهدف تحقيق التنمية في جميع المجالات وتطوير الجهاز الإداري بالمحافظة وتزويده بالكفاءات والتخصصات التي تلبي احتياجات العمل.

أكد محافظ كفر الشيخ أن مركز استدامة يهدف إلى الارتقاء بمنظومة بناء القدرات والتدريب ومواكبة خطط الدولة الاستراتيجية في ملف رفع كفاءة الجهاز الإداري، وإعداد خطة تدريبية تلبي طموحات القيادة السياسية والتنفيذية بالمحافظة وترفع من الكفاءة المهنية والتخصصية للعاملين، مع التأكيد على مواصلة خطط المحافظة في مجال التدريب وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اتساقًا مع رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لاستراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إن تأهيل القيادات الشابة وقيادات العمل التنفيذى يعكس التزامنا بتطوير الكفاءات التي تستطيع مواجهة التحديات المستقبلية بفعالية وإبداع. مركز استدامة للتدريب والتطوير يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ خطة المحافظة الطموحة لتدريب العاملين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن، وتعزيز قدراتهم من خلال هذه الدورات التخصصية، والتي تمثل خطوة هامة نحو تحسين الأداء الوظيفي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.