محافظ كفر الشيخ: نحرص على تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، أننا نحرص على تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الجمهورية ومن بينها محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها سواء من الداخل أو الخارج.

جاء ذلك على هامش انعقاد الندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتهاالثالثة، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتأتى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إطار جهود الدولة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين جودة الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

جاء ذلك بحضور محمد رأفت معاون محافظ كفرالشيخ، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، مقررة فرع كفر الشيخ، وهانيا عبد الرؤوف، محلل سياسات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ولمياء سامح، مسؤول أول تقييم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومحمد عبدالله قطب، رئيس الإدارة المركزية لفرع كفر الشيخ، ومصطفى الصواف مسؤول اللجنة التنفيذية لفرع الغربية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي جمعة مدير مكتب كفر الشيخ، وداليا مصطفى منسق منطقة كفر الشيخ.