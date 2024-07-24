محافظ شمال سيناء يشهد انطلاق مبادرة إعادة تجميل ميادين العريش

شمال سيناء - محمد حسين

شهد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، انطلاق مبادرة إعادة تجميل ميادين مدينة العريش، التى تنفذها جمعية أهلية بالتعاون مع مجلس مدينة العريش وشركة النظافة.

حضر الافتتاح اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، و أسامة عفش رئيس مدينة العريش، العميد إبراهيم عبد الهادى مدير شركة النظافة، الدكتور بكر سويلم المدير التنفيذى للجمعية، والدكتور خالد زايد رئيس فريق العمل.

قال المحافظ إلى أن هذه المبادرة تمثل حافزًا لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات والمواطنين للمشاركة فى حملات النظافة والتجميل والتشجير فى جميع مدن المحافظة، ووجه الشكر إلى الجمعية المنفذة والمتطوعين على هذه المبادرة، داعيًا الجميع للمشاركة فى مثل هذه الفعاليات.

من جانبه، أكد الدكتور بكر سويلم، المدير التنفيذى للجمعية، أن المبادرة ستبدأ بتجميل وتشجير ميادين مدينة العريش كمرحلة أولى، يليها باقى ميادين المحافظة. بدأت المبادرة بميدان الساعة، حيث تم دهان أرصفة الشوارع المؤدية للميدان، ووضع العلامات التحذيرية، وزراعة أشجار الزينة والنجيل الطبيعي، بجانب إقامة مظلات لوقاية المواطنين من عوامل الطبيعة، ونصب العلم على سوارى بارتفاع 10 أمتار.

وأضاف الدكتور خالد زايد أن تزيين الميدان بالجداريات المستوحاة من التراث السيناوى وبطولات القوات المسلحة، يبرز الهوية البصرية للمحافظة. وأعلن عن مشاركة 50 متطوعًا من الجمعية فى هذه المبادرة.