محافظ شمال سيناء يتفقد المدرسة اليابانية بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

قام اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بجولة تفقدية للمدرسة اليابانية بالعريش، حيث أكد على الدور الكبير للاقتصاد في التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومي، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، رافقه في الزيارة حمزة رضوان، مدير مديرية التربية والتعليم، وزكريا أحمد، مندوب فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن التعليم يلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد من خلال المساهمة في عمليات التنمية وتخريج طلاب متميزين لسوق العمل. وأوضح أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هي شريك أساسي في عمليات التنمية، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كونها أحد مفردات الاقتصاد والتنمية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والخريجين.

وأكد المحافظ أن المدرسة اليابانية تعد أحد الصروح التعليمية المهمة بالمحافظة، مشيداً بتنوع أنماط التعليم المتوفرة في شمال سيناء على كافة المراحل التعليمية، مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية سواء من حيث المنشآت أو الطلاب أو المعلمين.

ووجه المحافظ التحية لأبناء سيناء لتحملهم الكثير خلال الفترات الماضية، مؤكداً على اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء في مختلف القطاعات الخدمية، وخاصة قطاع التعليم.

خلال جولته، قام المحافظ بتفقد عدة مرافق في المدرسة، منها أرض الطابور، الملعب الخماسي، صالة الألعاب الرياضية، غرفة الموسيقى، ملعبي كرة السلة والكرة الطائرة، غرف الأنشطة والمهارات الحياتية، حوض الرمل لتعليم الطلبة التشكيل اليدوي، والفصول الدراسية لمرحلة رياض الأطفال. كما حضر أحد الأنشطة التدريبية للمعلمين والتقى أعضاء هيئة التدريس بحضور هند حافظ، مديرة المدرسة، مشيداً بجهودهم في العملية التعليمية ودورهم الهام في بناء قادة المستقبل.