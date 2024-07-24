محافظ سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة الثانية عشرة لخريجى كلية لهندسة

سوهاج عمرو خلف

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل خريجي الدفعة الثانية عشر لكلية الهندسة بجامعة سوهاج، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات بمقر الجامعة الجديد بالكوامل، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة، والمهندس حسام الزغاوي نقيب المهندسين بسوهاج، والنائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وأولياء الأمور.

بدأت فعاليات الحفل بتقديم رئيس جامعة سوهاج التهنئة للمحافظ ونائبه على ثقة القيادة السياسية، وتوليهم المسئولية بمحافظة سوهاج، متمنيا لهم التوفيق والسداد.



وهنأ محافظ سوهاج خريجي الدفعة الثانية عشر بكلية الهندسة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، معربا عن سعادته بزيارته الأولى لجامعة سوهاج، وسط أبنائه الطلاب، مؤكدا على أهمية مهنة الهندسة ودور المهندس في منظومة العمل خاصة مع ما تشهده الدولة من مشروعات خدمية وتنموية غير مسبوقة، مقدما التهنئة لأولياء الأمور تقديرا لما قدموه من جهد وتضحيات من أجل وصول أبنائهم إلى هذه اللحظة السعيدة، موجها الشكر لرئيس جامعة سوهاج على الدعوة الكريمة.



ومن جانبه هنأ رئيس الجامعة الطلاب خريجي الدفعة الثانية عشر لكلية الهندسة، موجها الشكر للمحافظ على تلبية الدعوة وحضور الاحتفال، ودعم أنشطة الجامعة، وقام طلاب الدفعة بأداء قسم المهنة، كما قام " محافظ سوهاج ورئيس الجامعة " بتكريم الطلاب الخريجين ومنحهم الدروع وشهادات التقدير .



وفي نهاية الحفل قام رئيس الجامعة بإهداء درع كلية الهندسة إلى المحافظ، كما حرص المحافظ ورئيس الجامعة على التقاط الصور التذكارية الجماعية مع الخريجين من الدفعة الثانية هندسة سوهاج، وسط فرحة من الطلاب وأولياء الأمور.