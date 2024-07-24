محافظ سوهاج يشدد على إنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء باجتماع المجلس التنفيذى

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والعميد وائل أبو القاسم المستشار العسكري للمحافظة، وكلاء وزارات " الزراعة، والري، والطرق"، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .



وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة التحرك السريع في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى منحهم الصلاحيات اللازمة للانتهاء وإنجاز الملف، ووجه المحافظ بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الطرق والنقل؛ لوضع خطة للانتهاء من رصف الشوارع المستهدفة، وتحديد الجداول الزمنية للانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة .

ناقش الاجتماع كذلك موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالات بشكل فوري، والإزالة في المهد، وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال الأسبوع الحالي، وجاري الانتهاء من إزالة الحالات متبقية.

ووجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، بإعداد الدراسة اللازمة لنقل سوق المراغة القديم، وتوفير أماكن بديلة للبائعين .