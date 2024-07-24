محافظ الأقصر يتفقد توسعة كوبرى مدخل الطود ويوجه برصف مدخل المدينة الشبابية

الأقصر - أحمد مرعى

واصل المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، جولاته اليومية المستمرة، لمتابعة انتظام عمل الأجهزة المحلية بمحافظة الأقصر برفقة نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد، فبعد جولاته في مدن الأقصر والقرنة والبياضية واسنا وارمنت والزينية، أجرى محافظ الأقصر جولة في مدينة الطود تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية.

وبدأت جولة المحافظ بتفقد مشروع إحلال وتجديد كوبري مدخل مدينة الطود بمنطقة الكيلو 39 علي ترعة الكلابية بطول حوالي 50 مترًا وعرض 16 مترًا، بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية بمدخل مدينة الطود.

فيما بدأ الجهاز المركزي للتعمير فرع البحر الأحمر العمل في إنشاء الكوبري يناير 2023 وتم الانتهاء منه يوليو 2023 بتكلفة تتجاوز 37 مليون جنيه بتمويل من محافظة الأقصر حيث تم إنشاء كوبري جديد لمدخل المدينة بدلاً من الكوبري القديم المتهالك، والذي كان عرضه 5 أمتار فقط، ليتناسب مع المظهر الجمالي لمدخل مدينة الطود وأعمال التطوير والتبطين التي تمت لجانبي ترعة الكلابية الشرقي والغربي عند مدخل المدينة، كما تم إنشاء عداية للمرافق بجوار الكوبري الجديد بطول 50 مترا وعرض 2 متر وربع لأعمال مرافق المياه والاتصالات التي كانت متواجدة على الكوبري القديم لتكون المرافق على عداية عمل صناعي خاصة بها.

ووجه المحافظ بالحفاظ علي ما تم إنجازه من اعمال لتوسعة كوبري مدخل المدينة مكلفا مسؤولي الطرق برصف وتزيبن مدخل المدينة الشبابية الدولية مع استكمال المتبقي من مشروع ازدواج طريق مدخل مدينة الطود الرئيسي بداية من كوبري البغدادي وحتي مدخل المدينة.

وكان قد واصل المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء 624 وحدة سكنية في 26 عمارة إسكان فوق المتوسط وهو المشروع الذي بدأ العمل به في عام 2014 ووصلت نسبة تنفيذها إلى 96% - وجاري تسكين أصحاب الوحدات الذين تم التعاقد معهم في عدد 16 عمارة مع استكمال ما تم في عدد 10 عمارات من أعمال صيانة وإصلاح تمهيدا لتسكينهم .