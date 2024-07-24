غلق 26 يوليو بالاتجاهين 24 ساعة لأعمال مونوريل خط وادى النيل - 6 أكتوبر

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط وادى النيل بالمهندسين - 6 أكتوبر) وتسليم المرحلة الثانية لموقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل نطاق محافظة الجيزة.

الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لـ طريق 26 يوليو (الرئيسي) بالاتجاهين لمسافة ( 150 متر) بداية من ميدان لبنان وحتى قبل مطلع كوبرى 15 مايو، وذلك بداية من الساعة 12 صباح يوم الخميس الموافق 25 / 7 /2024 وحتى انتهاء الأعمال على أن تكون الاعمال على مدار 24 ساعة.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية الدورية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة اي معوقات.

لافتا أن الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية :-

تحويل حركة المرور بطريق 26 يوليو (الرئيسي) في الإتجاهين بمسافة ( 150 متر الى طريق الخدمة فى الإتجاهين بالإضافة الى إزالة الارصفة والأسوار الحديدية وتمهيد الطريق لتحقيق السيولة الحركة المرورية.

أما عن التحويلة المرورية فهي على النحو التالي :-

1 - حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه كوبرى 15 مايو ونادى الزمالك تقوم بالانحراف يميناً الى الطريق الداعم لشارع 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة اخرى الى شارع 26 يوليو الرئيسي اتجاه کوبری 15 مايو وميدان سفنكس.

2 - حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو ونادى الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالسير بالطريق الداعم لشارع 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم وصولاً الى ميدان لبنان ومطلع محور 26 يوليو.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال الإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.